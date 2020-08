Occhio ai “buoni” che odiano Salvini e Meloni (Di mercoledì 5 agosto 2020) I buoni non cambiano, non possono, loro sono così, in missione per conto corrente, dolcemente complicati, portagli delle rose, nuove cose e troveranno sempre un nuovo slancio per salvare il mondo. Eccoli, puntuali, nel loro uno-due di agosto (perché non riposano mai, non conoscono ferie, giusto qualche vacanzina a Formentera): una vicesindaca comunista di villaggio vuol cacciare Salvini da Milano Marittima, “la mia spiaggia”, lo fa con la volgarità vanitosa che contraddistingue i buoni e quando quello non ci casca la madama, un po' frustrata, si moltiplica warholianamente sui social: ah, che gliel'ha cantata bene al cattivone. “Fai sfigurare la spiaggia”, gli dice: da che pulpito, si vede che ha rotto tutti gli specchi, ma loro, i buoni, sono così, convinti che la bellezza interiore riverberi fuori, sulla pelle. ... Leggi su nicolaporro

