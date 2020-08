Napoli, agente Osimhen: «Vuole vincere lo Scudetto e la classifica marcatori» (Di mercoledì 5 agosto 2020) William D’Avila ha parlato del trasferimento di Victor Osimhen al Napoli: le dichiarazioni del procuratore sportivo William D’Avila, agente di Victor Osimhen, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del trasferimento dell’attaccante nigeriano al Napoli. TRASFERIMENTO – «Sono molto contento che il giocatore sia stato acquistato dal Napoli, è una grandissima operazione, molto soddisfacente per lui ma anche per il Napoli. Ha preso un attaccante top che farà tanti tanti gol, nella prossima stagione ci si divertirà non poco a guardare il Napoli giocare.Non so e non voglio parlare di ciò che è accaduto con i vecchi agenti. Osimhen mi ha contattato ... Leggi su calcionews24

