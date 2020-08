Marotta: "L'Inter ha parlato con Conte. Nessuna presa di posizione da parte nostra" (Di mercoledì 5 agosto 2020) GELSENKIRCHEN, Germania, - L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta è diplomatico dopo le recenti parole di Antonio Conte , che si era sfogato contro il club, prima di fare una timida marcia ... Leggi su corrieredellosport

Shady1inter : Gran partita del Barcellona contro il Pisa che sta difendendo il pareggio, l'isterica invece di urlare contro tutto… - DiMarzio : #Inter, #Marotta: 'Sfogo #Conte? Dinamiche che fanno parte del gioco' - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Inter, #Marotta dribbla la grana #Conte: 'Tutti abbiamo obiettivi comuni'. L'ad nerazzurro: 'Antonio ha parlato del su… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Inter, #Marotta: '#Conte? Siamo felici, risultati di qualità: fa tutto parte del gioco. #Sanchez? Domani sarà ufficiale' htt… - aferraricislit2 : RT @Boboj29: Sulla 8 prima della partita dell'Inter In studio Adani,Trevisani e Bergomi intervistano Marotta ma come fai a non odiarli ? -