Inter Getafe streaming e tv: dove vedere la partita dell’Europa League (Di mercoledì 5 agosto 2020) Inter Getafe streaming live, diretta tv e probabili formazioni della partita di Europa League Inter Getafe streaming TV – Questa sera, mercoledì 5 agosto 2020, alle ore 21 Inter e Getafe scendono in campo neutro a Gelsenkirchen (Germania), gara valida per gli ottavi di finale della Uefa Europa League 2019-2020 che si giocherà in partita secca. La partita si giocherà a porte chiuse, senza pubblico, a causa dell’emergenza Coronavirus. dove vedere Inter Getafe in tv e live streaming? Sky Sport? Mediaset? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e ... Leggi su tpi

Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in campo in vista di #InterGetafe ?? La gallery completa qui ?? - Inter : ?? | GRUPPO Camminata mattutina a Düsseldorf, tutti uniti in vista del match di stasera ???? ??… - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME Non perderti l'edizione speciale del nostro magazine dedicata alle fasi finali di #UEL !… - SkySport : TORNA L’EUROPA LEAGUE SU SKY ? INTER - GETAFE Alle 21.00 Su Sky Sport Uno Come finirà la partita? ? #SkyUEL… - CalciomercatoVC : ?? Ottavi di Europa League ?? Inter - Getafe ?? 21:00 ?? Sky Sport / Sky Sport uno / TV8 -