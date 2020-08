Indagato per bancarotta e tasse evase. Ma aveva in casa un Wahrol e un Dalì (Di mercoledì 5 agosto 2020) Era sotto indagine per bancarotta e tasse evase, ma per la sua passione per l'altre aveva in casa quadri e sculture d'autore, tra cui due serigrafie raffiguranti Marylin Monroe attribuite ad Andy Warhol e una scultura in bronzo raffigurante un elefante attribuita a Salvador Dalì, oltre a diversi reperti archeologici per un valore complessivo di oltre 450mila euro. E' quanto ha sequestrato il Nucleo di Polizia economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta, eseguendo un decreto emesso dalla Procura e convalidato dal gip di Santa Maria Capua Vetere nei confronti dell'imprenditore Giuseppe Barletta, già Indagato per bancarotta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, commesse in qualità di rappresentante legale di alcune ... Leggi su iltempo

Viviana Parisi scomparsa con il figlio dopo l'incidente in autostrada: «Era depressa dopo il lockdown, aveva molta paura del covid»

Indagato per bancarotta e tasse evase. Ma aveva in casa un Warhol e un Dalì

