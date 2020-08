Il calcio femminile ancora su Sky: rinnovato l’accordo con la Figc per il 2020/21 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sky continuerà ad essere la casa del calcio femminile, anche nella stagione 2020/21. Grazie a un accordo con la Figc, Sky Sport trasmetterà 2 partite per ciascun turno di Serie A TIMVISION, tra cui quella della domenica alle 12.30, per un totale di 44 partite di Campionato. A queste si aggiungono le semifinali e la … L'articolo Il calcio femminile ancora su Sky: rinnovato l’accordo con la Figc per il 2020/21 è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

ASRomaFemminile : ?? Torna in campo il calcio femminile!?? ?? Mercoledì alle 17:00 affronteremo la @florentiasangi nella nostra prima a… - FBiasin : Attenzione signori, arrivano i rinforzi. La #Fifa soccorre il nostro calcio (e quello di tutte le federazioni asso… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Ufficializzati i capidelegazione, Cristiana Capotondi alla Nazionale Femminile: “Non vedo l’ora di cominciare” h… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Calcio Femminile: rinnovato l'accordo con la FIGC per la stagione 2020/21 - apetrazzuolo : FIGC - Ufficializzati i capidelegazione, Cristiana Capotondi alla Nazionale Femminile: “Non vedo l’ora di cominciar… -

Ultime Notizie dalla rete : calcio femminile Calcio femminile La Nazione Cristiana Capotondi capo-delegazione Nazionale Femminile, Vialli confermato per la Nazionale A

La Figc ha ufficializzato i capidelegazione delle Nazionali per la prossima stagione. Gianluca Vialli è stato confermato capodelegazione della Nazionale maggiore guidata dall'amico ed ex compagno di s ...

Cristiana Capotondi capodelegazione Nazionale femminile

La Figc ha ufficializzato i capidelegazione delle Nazionali per la prossima stagione. Gianluca Vialli è stato confermato capodelegazione della Nazionale maggiore guidata dall'amico ed ex compagno di s ...

La Figc ha ufficializzato i capidelegazione delle Nazionali per la prossima stagione. Gianluca Vialli è stato confermato capodelegazione della Nazionale maggiore guidata dall'amico ed ex compagno di s ...La Figc ha ufficializzato i capidelegazione delle Nazionali per la prossima stagione. Gianluca Vialli è stato confermato capodelegazione della Nazionale maggiore guidata dall'amico ed ex compagno di s ...