Guardiola: "Se non vinco la Champions League avrò fallito" (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA - "Bisogna vincere perché non so che proverei nel vedere che ancora non è successo. Ci ho provato il primo anno, il secondo, il terzo, il quarto...gli anni in cui sono stato qui. Se posso ... Leggi su corrieredellosport

Pep Guardiola torna a parlare in una intervista a DAZN. "Se non la vinco - aggiunge lo spagnolo - avrò fallito ma l'importante è averci provato. Quello che ho vinto non mi dà il diritto morale di ...

Sfida tra grandissimi, con vista sulla Juventus. Il Real di Zidane cerca l’impresa all’Etihad contro il City di Guardiola dopo la sconfitta per 2-1 nell’andata al Bernabeu, griffata da un super De Bru ...

