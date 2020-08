Galeone: “Allegri all’Inter? Ne sento parlare spesso. Lui ha rifiutato molte squadre…” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Se c'è una persona che può fare chiarezza su quello che potrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri è Giovanni Galeone. Suo mentore a Pescara, l'ex tecnico è stato intervistato da La Stampa per parlare proprio del tema del momento: ovvero la possibilità di vedere l'allenatore toscano al posto di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter.Galeone: "Allegri ha rifiutato tante squadre e all'Inter..."caption id="attachment 581511" align="alignnone" width="751" Allegri (getty images)/caption"Novità su Allegri? Beh, devo dire che io lo sento spesso. E lui con me ha confidenza. Proprio per questo non le sto a fare l’elenco delle squadre che ha rifiutato: per correttezza innanzitutto, ma anche per risparmiarmi ... Leggi su itasportpress

zazoomblog : Galeone: “Allegri all’Inter? Ne sento parlare spesso. Lui ha rifiutato molte squadre…” - #Galeone: #“Allegri #all’… - ItaSportPress : Galeone: 'Allegri all'Inter? Ne sento parlare spesso. Lui ha rifiutato molte squadre...' - - fradelpunta : RT @calciomercatoit: ??#Allegri all'#Inter: arriva l'annuncio dell'amico #Galeone che punge #Conte?? ?? #CMITmercato - calciomercatoit : ??#Allegri all'#Inter: arriva l'annuncio dell'amico #Galeone che punge #Conte?? ?? #CMITmercato - VargaLajosPter : RT @CorSport: #Galeone: '#Allegri? Sarei contento se andasse all'#Inter' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Galeone “Allegri