Fabian, il Barcellona era pronto ad offrire 70 milioni, non è escluso ci riprovi (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Gazzetta dello Sport non esclude che il Barcellona possa tornare alla carica per Fabian Ruiz. Lo spagnolo sabato affronterà proprio i blaugrana, che avevano pronta un’offerta da 70 milioni per il Napoli. “Josep Bartomeu, il presidente del Barça, aveva pronta anche l’offerta: 70 milioni di euro per riportare in patria il talento della nazionale spagnola. Ma De Laurentiis avrebbe trattato, eventualmente, partendo da un’offerta di 100 milioni di euro in su. Cifra che il club catalano ha ritenuto fuori mercato per il momento che sta vivendo il calcio in generale. Ma non è escluso che Bartomeu ritorni alla carica nei prossimi mesi“. L'articolo Fabian, il Barcellona era pronto ad ... Leggi su ilnapolista

