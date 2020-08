Da Ostia a Prati: interventi anti-abusivismo della Polizia Locale (Di mercoledì 5 agosto 2020) Da Ostia a Prati: anti-abusivismo e tutela salute collettiva, interventi della Polizia Locale Proseguono i controlli della Polizia Locale in vari quartieri della Capitale, per contrastare i fenomeni di abusivismo commerciale e per tutelare la salute degli avventori. Questa mattina sono scattate le operazioni in Via Fra Albenzio da parte del Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno portato al sequestro di 5 quintali di merce, poi distrutta a mezzo Ama. L’intervento degli agenti ha permesso di ripristinare il decoro nella strada, liberata da un vero e proprio mercatino abusivo, ... Leggi su romadailynews

