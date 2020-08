Da Cuneo a Roma per rubare in casa di una 89enne: avvicinano l’anziana con una scusa e portano via oro e denaro (Di mercoledì 5 agosto 2020) I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato due cittadini italiani, una 55enne e un 52enne della provincia di Cuneo con precedenti, per tentato furto aggravato in concorso. I fatti Ieri pomeriggio, i due hanno avvicinato una 89enne Romana e, con un pretesto si sono introdotti nella sua abitazione in via San Saba. Distraendo la donna, hanno poi iniziato a rovistare all’interno dei mobili di casa alla ricerca di oggetti di valore e denaro. I malviventi, però, non avevano fatto i conti con i Carabinieri che, avendoli notati aggirarsi con fare sospetto nel quartiere, li avevano seguiti fino all’esterno della casa dell’anziana vittima, dove li hanno fermati appena usciti. La successiva perquisizione dell’auto della coppia, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Da Cuneo a Roma per rubare in casa di una 89enne: avvicinano l’anziana con una scusa e portano via oro e denaro - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 04-08-2020 ore 07:10: romadailynews radiogiornale Cuneo Buongiorno… - peppe844 : RT @MusicTvOfficial: Continua il #SUMMERTOUR de #LeVibrazioni, prossime tappe: - 8 agosto a Civitavecchia (Roma) - 20 agosto a Alba Adriati… - MusicTvOfficial : Continua il #SUMMERTOUR de #LeVibrazioni, prossime tappe: - 8 agosto a Civitavecchia (Roma) - 20 agosto a Alba Adri… - RedGiorgio81 : @AndreaBiferi Eh da Cuneo è difficile ??. Non è che sti giorni capiti a Roma per una birra? -

Ultime Notizie dalla rete : Cuneo Roma Radicali Cuneo per la fine dei tabù e l'inizio della prevenzione: presidio in via Roma giovedì sera Cuneocronaca.it Volley A1/F – Le Gatte di Cuneo alla scoperta della città (FOTO E VIDEO)

Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice al tour nel centro storico della città delle ragazze della Bosca San Bernardo Cuneo. La squadra, che da oltre due settimane sta lavorando per prepara ...

Radicali Cuneo per la fine dei tabù e l'inizio della prevenzione: presidio in via Roma giovedì sera

sostenuta anche dall'UAAR (Unione Atei e Agnostici Razionalisti), che mira a far istituire una sala del Commiato per i funerali laici a Cuneo, ad inizio via Roma (angolo piazza Galimberti, lato Duomo) ...

Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice al tour nel centro storico della città delle ragazze della Bosca San Bernardo Cuneo. La squadra, che da oltre due settimane sta lavorando per prepara ...sostenuta anche dall'UAAR (Unione Atei e Agnostici Razionalisti), che mira a far istituire una sala del Commiato per i funerali laici a Cuneo, ad inizio via Roma (angolo piazza Galimberti, lato Duomo) ...