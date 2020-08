Cina, condannato per omicidio viene assolto dopo 27 anni di carcere (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un uomo nella Cina orientale è stato assolto per omicidio e liberato dopo aver trascorso 27 anni in prigione . Lo rende noto la Bbc. Zhang Yuhuan sostenne di essere stato torturato dalla polizia e costretto... Leggi su feedpress.me

Un uomo nella Cina orientale è stato assolto per omicidio e liberato dopo aver trascorso 27 anni in prigione. Lo rende noto la Bbc. Zhang Yuhuan sostenne di essere stato torturato dalla polizia e cost ...

Usa, cittadino Singapore condannato per spionaggio a favore Cina

Roma, 24 lug. (askanews) - Jun Wei Yeo, cittadino di Singapore accusato dalla giustizia statunitense di spionaggio a favore della Cina, si dichiarato colpevole e rischia una pena fino a dieci anni di ...

