Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? (Di mercoledì 5 agosto 2020) La storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è in crisi? L'interrogativo circola sui social, dove i due ultimamente non si sono fatti vedere insieme. Quel che si sa, al momento, è che Cecilia ha trascorso alcuni giorni di vacanza con la sorella Belen sulla costiera amalfitana, dove poi è giunto anche il fratello Jeremias e i genitori. Il figlio del grande ciclista Francesco Moser, invece, si è diviso tra Milano e Trento e si è mostrato sui social mentre si allenava in palestra. 05 agosto 2020 15:21. Leggi su blogo

