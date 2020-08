Cancellato anche Glastonbury 2021 a causa dell’emergenza Covid? “Radunare 250.000 persone è utopia” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Quest'anno avrebbe celebrato i suoi primi cinquant'anni di storia, ma la festa è stata necessariamente rimandata a Glastonbury 2021. Lo storico festival musicale inglese, nato nel 1970, avrebbe proposto un'edizione speciale per il suo anniversario tondo, proponendo grandi nomi per i suoi set - tra le principali attrazioni la leggenda Paul McCartney, Taylor Swift e Kendrick Lamar - ma l'appuntamento di quest'anno è stato Cancellato a causa della condizione in cui versa il Regno Unito, uno dei paesi più colpiti dalla pandemia da Coronavirus in Europa, anche a causa del tardivo intervento di contenimento del contagio. L'appuntamento con la festa del cinquantenario è slittato al prossimo anno, nonostante fino all'ultimo gli ... Leggi su optimagazine

alex_orlowski : La signora Totolo ha cancellato il tweet perché ha molta paura di perdere l’account. Per come sta lavorando Twitte… - FCirulli : @Gigadesires Aveva anche scritto “pappappero”. Poi ha cancellato - nolocalsplease : Ma è normale che sono l'unica ex che il mio ex ha bloccato su tutti i social(tranne whatsapp)? Ha cancellato anche… - VincenzoPecchi1 : @gizzo97 Anche se @Fil_Biafora ha fatto questo tweet che poi ha cancellato -

Ultime Notizie dalla rete : Cancellato anche Sanità reggiana in affanno dopo il Covid: cancellate anche tutte le visite e gli esami di agosto La Gazzetta di Reggio Niente più Castello delle Cerimonie, cancellato il programma

Niente più Castello Delle Cerimonie in Tv. Real Time non manderà più in onda il programma ambientato a Villa Sonrisa. Il successo della villa di Don Antonio Polese è arrivato sul piccolo schermo con “ ...

Beirut, polemica sul tweet del 5 Stelle Di Stefano: «Ho sbagliato a scrivere, i morti restano, fenomeni»

La reazione del membro della Farnesina non è piaciuta a molto che ora, oltre a rimarcare l’errore, sottolineano anche la reazione e il fatto che abbia cancellato il cinguettio incriminato.

