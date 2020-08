BMW, ricavi II trimestre in calo del 22% (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – Perdita netta per Bmw che chiude il secondo trimestre con ricavi in calo del 22,3% a 19,9 miliardi di euro (-34,2% nel segmento auto), 212 milioni in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Trainato al ribasso dalle attività automobilistiche (-1,55 miliardi di euro) a fronte di una caduta del 25% delle vetture vendute, ilmargine operativo è stato negativo per 666 milioni di euro. Per il 2020 il gruppo automobilistico tedesco prevede un ribasso significativo del risultato imponibile, come conseguenza del Covid-19 ma prevede un margine operativo positivo per la sua divisione automobilistica, compreso tra lo 0 e il 3%, contro il -4% del primo semestre. Come spiega la casa automobilistica in una nota l’effetto contabile positivo per 805 milioni che ha attenuato la perdita “è dovuto a ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : BMW ricavi BMW: ricavi II trimestre -22%, perdita netta per 212 mln Yahoo Finanza BMW, ricavi II trimestre in calo del 22%

(Teleborsa) - Perdita netta per Bmw che chiude il secondo trimestre con ricavi in calo del 22,3% a 19,9 miliardi di euro (-34,2% nel segmento auto), 212 milioni in meno rispetto allo stesso periodo ...

Gruppo BMW – Trimestrale in perdita, ma restano confermati i target per il 2020

Dal mondo dell’auto continuano ad arrivare indicazioni negative sul secondo trimestre e sull’impatto della crisi sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus. L’ultimo grande costruttore a pubblica ...

(Teleborsa) - Perdita netta per Bmw che chiude il secondo trimestre con ricavi in calo del 22,3% a 19,9 miliardi di euro (-34,2% nel segmento auto), 212 milioni in meno rispetto allo stesso periodo ...Dal mondo dell’auto continuano ad arrivare indicazioni negative sul secondo trimestre e sull’impatto della crisi sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus. L’ultimo grande costruttore a pubblica ...