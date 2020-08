Banda larga, Tim galoppa in scia alla rete unica e ci guadagna anche Cassa Depositi (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’assist del governo sostiene il titolo Telecom Italia in Borsa con un rialzo del 3,99 per cento. E così si accorciano le distranze tra il valore di Tim e quello della concorrente Open Fiber con cui è da tempo in corso una trattativa finalizzata alla creazione di una rete unica a Banda ultralarga. Nel silenzio delle autorità di vigilanza, Consob e Agcom, in una sola giornata di mercato, Tim ha guadagnato 225 milioni di euro in capitalizzazione, portandola a 5,8 miliardi. Resta tuttavia il fatto che Open Fiber è stata valutata tra i 7 e gli 8 miliardi. Per non parlare del fatto che che Tim ha una situazione estremamente delicata con risultati in peggioramento, un organico sovradimensionato e 25 miliardi di debiti netti. Sarà quindi difficile per ... Leggi su ilfattoquotidiano

