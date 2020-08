Azzolina: “Oltre 50mila unità fra docenti e ATA per le scuole” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il ministro dell’Istruzione, dopo aver incontrato i rappresentanti delle Regioni, ha dato il via libera all’organico aggiuntivo nell’ambito scolastico. La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha incontrato i rappresentanti delle Regioni per discutere sulla ripresa di settembre e, in particolare, sul tema dell’organico aggiuntivo da dare alle scuole. Presente alla riunione anche la ministra delle Infrastrutture e … L'articolo Azzolina: “Oltre 50mila unità fra docenti e ATA per le scuole” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

