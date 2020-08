Aeroporti: a Linate presidio sindacati contro Alitalia in difesa Airport Handling (Di mercoledì 5 agosto 2020) Milano, 5 ago. (Adnkronos) – Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno organizzato un presidio dei lavoratori di Airport Handling il 7 agosto dalle ore 10 alle ore 12 all’ingresso dell’area arrivi di Linate per manifestare contro “la decisione di Alitalia di rimettere in discussione il contratto commerciale con Airport Handling sui voli di Linate”, che mette a rischio secondo i sindacati “il posto di lavoro della stragrande maggioranza dei lavoratori” della società. I sindacati ritengono “inaccettabile” che Alitalia “invece di utilizzare solo proprio personale interno si è già rivolta sul mercato per ... Leggi su calcioweb.eu

