Willian Juventus, dall’Inghilterra sicuri: un top club surclassa Paratici (Di martedì 4 agosto 2020) Willian Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri guardano anche in Inghilterra dove sarebbe stato adocchiato un profilo in casa Chelsea. Il giocatore non rinnova coi blues, con Paratici che adesso può affondare il colpo. Dalla stampa britannica arriverebbero però notizie poco confortanti: un top club surclassa i bianconeri, accordo a un passo. Willian Juventus: l’Arsenal supera Paratici Secondo quanto riferito da “The Indipendent” l’Arsenal avrebbe bruciato la concorrenza targata Barcellona e Juventus per Willian. Il centrocampista ex Shakhtar aveva già posticipato le trattative per il rinnovo ... Leggi su juvedipendenza

