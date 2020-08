WhatsApp, arrivano i messaggi che si autodistruggono (Di martedì 4 agosto 2020) (Foto di Anton – Pexels.com)Con i prossimi aggiornamenti WhatsApp introdurrà una funzione da tempo attesa dagli utenti: i messaggi che si autodistruggono. Sebbene non sarà paragonabile all’autodistruzione di Telegram, i messaggi a tempo su WhatsApp avranno un ciclo di vita di sette giorni prima di cancellarsi in automatico. Come per gli adesivi, animati o statici, anche con i messaggi autodistruttivi WhatsApp arriva in ritardo rispetto alla concorrenza. La pandemia è in parte responsabile, poiché gli sviluppatori della piattaforma erano già al lavoro a ottobre 2019 sulle ultime funzionalità rilasciate. L’enorme richiesta di videochiamate, però, ha spostato le priorità della ... Leggi su wired

umpkket : RT @akakarolina: #Cosenza la dolcezza di questi due fa a pugni con lo squallore del posto. Pako e la piccola Venere cercano casa?? con staff… - WandaPriton : RT @akakarolina: #Cosenza la dolcezza di questi due fa a pugni con lo squallore del posto. Pako e la piccola Venere cercano casa?? con staff… - villafi : RT @akakarolina: #Cosenza la dolcezza di questi due fa a pugni con lo squallore del posto. Pako e la piccola Venere cercano casa?? con staff… - eurekaa_ : Non mi arrivano le notifiche su WhatsApp - __Hubble__ : RT @akakarolina: #Cosenza la dolcezza di questi due fa a pugni con lo squallore del posto. Pako e la piccola Venere cercano casa?? con staff… -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp arrivano WhatsApp, arrivano i messaggi che si autodistruggono Wired.it Lampedusa, al via le operazioni di trasbordo dei migranti sulla nave quarantena

La nave è arrivata poco dopo le otto dopo la lunga navigazione partita ieri da Porto Empedocle. La 'Gnv Azzurra' ospiterà quasi tutti i migranti ospiti dell'hotspot di contrada Imbriacola, ormai al ...

Arrivano temporali e grandinate: allerta meteo arancione in 3 regioni, gialla in altre 11

Temporali dietro l'angolo in diverse zone d'Italia. L'estate torrida si prenderà una (piccola) pausa nelle prossime ore. Proseguono, infatti, gli effetti dell'annunciata perturbazione di origine nord- ...

La nave è arrivata poco dopo le otto dopo la lunga navigazione partita ieri da Porto Empedocle. La 'Gnv Azzurra' ospiterà quasi tutti i migranti ospiti dell'hotspot di contrada Imbriacola, ormai al ...Temporali dietro l'angolo in diverse zone d'Italia. L'estate torrida si prenderà una (piccola) pausa nelle prossime ore. Proseguono, infatti, gli effetti dell'annunciata perturbazione di origine nord- ...