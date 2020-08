Una fetta di carne si contrae come se fosse ancora viva: l’incredibile video fa il giro del mondo (Di martedì 4 agosto 2020) Nella immagini riprese da un videoamatore nella municipalità di Temerloh a Pahang, in Malesia, si osserva come la fetta di carne, adagiata su un tagliere, pulsi e si contragga proprio come un muscolo ancora in vita, spaventando profondamente la donna che dovrebbe cucinarlo Il cameraman, di nome Tero, tocca la carne per provare a capire … L'articolo Una fetta di carne si contrae come se fosse ancora viva: l’incredibile video fa il giro del mondo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

ilnononano : @justsugarfree @CSingola Una pizza, una bella fetta di carne, un panino, un dolce... Vedi quante possibilità ci sono ?? - marcolinosmr : RT @KimjonggKai_: ” Ode a Marcolino “ ( @marcolinosmr ??) Marcolino formaggino, tenero, da spalmare con un grissino su una fetta di panino. - califrouis : Io raga non penso ce la farò mai nella vita se appena tocca a me cucinare mi taglio una fetta di anguria e la chiamo cEnA - Carmela_oltre : RT @ilmanifesto: Il Ceta scivola su una fetta di formaggio | il manifesto - piescagliarini : Vuole una fetta di legno? È buona, sa', ricchissima di fibre ?? / do you want a slice of wood? It's good, very rich… -