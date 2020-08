Travolgono auto dei carabinieri: caccia ai fuggitivi (Di martedì 4 agosto 2020) Un’auto dei carabinieri è stata investita a Cuggiono, in provincia di Milano, quando un’altra vettura non si è fermata allo stop Una pattuglia dei carabinieri è stata travolta da un’auto a tutta velocità. Il fatto è successo nella notte tra lunedì e martedì a Cuggiono, in provincia di Milano. Secondo i fatti che finora sono stati ricostruiti, un’auto non si è fermata quando avrebbe dovuto, ignorando lo stop, e così ha colpito una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Legnano con due militari dentro che sono rimasti feriti. A bordo dell’auto che ha investito i militari, secondo quello che gli stessi carabinieri sono riusciti a vedere, ... Leggi su bloglive

