Tik Tok, i 10 video più divertenti da fare in spiaggia (Di martedì 4 agosto 2020) Tik Tok in questo periodo è ricco di video divertenti con tormentoni musicali, balli di gruppo e voglia di vacanze. Anche quest'anno gli artisti italiani hanno dato il meglio di sé con musiche caraibiche, sound latini, ritornelli che impariamo a memoria. Lo sanno bene i tiktoker che si divertono a ritmo delle canzoni del momento creando balletti e challenge da replicare in compagnia (sempre che si rispetti il distanziamento sociale imposto per contenere il coronavirus). L'app cinese infatti, è molto utilizzata in tutto il mondo da giovani (e non solo) che realizzano video divertenti in poche e semplici mosse, anche e soprattutto in spiaggia. Come funziona? Scegli un trend, imposti la musica desiderata, impari la coreografia e dai spazio alla creatività. E tu l'hai ... Leggi su gqitalia

