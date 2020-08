«The Last of Us», la serie tv espande il videogame (Di martedì 4 agosto 2020) Da quando è stato svelato che The Last of Us sarebbe diventato una serie tv di HBO, la curiosità intorno al progetto cresce sempre di più, soprattutto dal momento che il videogame, uscito nel 2013 su Playstation 3 e già considerato uno dei migliori videogiochi di quella generazione, a giugno ha rilasciato il sequel su PS4, diventando l’esclusiva venduta più velocemente su quella console. A rendere l'adattamento televisivo particolarmente attraente è anche il nome di chi sta sviluppando la storia, cioè Craig Mazin, già brillante ideatore di Chernobyl, pluripremiata miniserie sulla catastrofe nucleare. I fan del videogame, in compenso, possono trovare rassicurazione nel fatto che Mazin stia lavorando a quattro mani con Neil Druckmann, ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : The Last The Last of Us | la serie tv approfondirà la trama del videogioco NewsCinema Magazine The Last of Us, lo sceneggiatore: "Quando la serie debutterà sarò in un bunker per paura dei fan"

Lo sceneggiatore della serie tratta da The Last of Us ha ammesso di temere la reazione dei fan del videogioco, scherzando sulla sua reazione al debutto su HBO. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 04/08/2020 T ...

Bergamo, energia e giravolte. Si riscopre la polka chinata

Alessandro Sciarroni, Leone d’Oro alla carriera per la Danza alla Biennale di Venezia nel 2019, porta la sua ultima produzione, Save the last dance for me, all’Accademia Carrara, domani ...

