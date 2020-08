"Stop irregolari, intollerabile". Conte, premier ridicolo: immigrati gli sbarcano "in casa" con un veliero (Di martedì 4 agosto 2020) Addirittura adesso sbarcano in veliero. Si parla della drammatica emergenza immigrazione con cui deve fare i conti il nostro Paese, con sbarchi senza soluzione di continuità al quale il governo non sa opporsi. Nella notte tra tra il 3 e il 4 agosto, infatti, a Gallipoli sono arrivati 84 immigrati, a bordo di un veliero, appunto. I clandestini sono stati soccorsi da Guardia di Finanza e 118, poiché erano rimasti incagliati sugli scogli. A bordo diverse famiglie, tra cui 11 donne e tre bambini. Si tratta di persone in arrivo da Iran, Iraq, Somalia e Pakistan. Sono stati tutti trasportati al centro don Tonino Bello di Otranto. Curioso il fatto che soltanto poche ore prima - e mentre a Lampedusa continuavano ad arrivare altri clandestini - il premier, Giuseppe ... Leggi su liberoquotidiano

Sono riuscite ad approdare, indisturbate, direttamente sulla terraferma quattro imbarcazioni stracolme di profughi che in giornata hanno raggiunto Lampedusa. Immediatamente intercettati e portati nell

Evitare il ritorno di Matteo Salvini e non regalare un'autostrada al segretario leghista ridimensionato dopo un difficilissimo anno all'opposizione, caratterrizato da polemiche e inchieste giudiziarie

