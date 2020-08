Siviglia-Roma, Fonseca: “Stiamo attraversando un buon momento, la nostra strategia per battere gli andalusi” (Di martedì 4 agosto 2020) Paulo Fonseca si proietta alla sfida di Europa League contro il Siviglia.L'allenatore della Roma ha analizzato la sfida contro la compagine andalusa, valida per gli ottavi di finale della competizione europea. Le parole del portoghese rilasciate nel corso dell'intervista ad AS."Sotto il profilo tattico e difensivo i club italiani sono forti ma bisogna sfatare questo mito. Dal punto di vista offensivo, il Calcio è tra i migliori in Europa. Ci siamo dovuti adattare al post lockdown ed è stato difficile. Abbiamo compiuto un finale di campionato fantastico, siamo in un buon momento, motivati per i buoni risultati. Il Siviglia è una grande squadra e ha un grande allenatore. Hanno fatto un campionato molto buono e ... Leggi su mediagol

