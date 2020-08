Si lancia da una diga con una Vespa e fa il pendolo (Di martedì 4 agosto 2020) Günter Schachermayr , stuntman austriaco di 42 anni, è riuscito in una folle impresa: lanciarsi da una diga, nel vuoto, in sella a una Vespa, per poi fare il pendolo . Il video dell'impresa ... Leggi su corrieredellosport

LegaSalvini : ++ LO SCHIFO! KOSOVARO DI 25 ANNI LANCIA UNA SEDIA CONTRO IL BANCHETTO DELLA LEGA ++ SOLIDARIETÀ DA TUTTI NOI AGLI… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: chi organizza convegni per negare la pericolosità dell’epidemia lancia messaggi di TOTALE IRRESPONSA… - Radicali : Il fine settimana del 4-5-6 settembre Radicali Italiani lancia una mobilitazione straordinaria per il No al taglio… - ArcaIncubatore : Kia Motors si lancia sull’elettrico con una sua startup: nasce Purple M - Savelli_Antonio : RT @Spartaco67_: A Badia Polesine un immigrato lancia una sedia contro il gazebo della Lega. Vengono in Italia a fare i lavori che gli ital… -

Ultime Notizie dalla rete : lancia una Montepulciano lancia una grande campagna per far ripartire il turismo Il Cittadino on line Xbox Series X: "i pad Xbox One funzionano con tutti i giochi" è la frecciata a PS5 0

La frecciata di Xbox a PS5 per l'incompatibilità col DualShock 4 arriva a stretto giro di posta: su "Xbox Series X i pad Xbox One funzionano con tutti i giochi". NOTIZIA di Luca Forte — 04/08/2020 Att ...

Lasciata in aeroporto a 9 mesi: Emilie lancia un appello ai genitori 26 anni dopo

LE RICERCHE. Nel 2017, quando decide di cominciare a cercare, scopre che la polizia abbandonò l'inchiesta dopo sei mesi. Avevo 12 o 13 anni quando una delle mie cugine ebbe un bambino. Emilie è cresci ...

La frecciata di Xbox a PS5 per l'incompatibilità col DualShock 4 arriva a stretto giro di posta: su "Xbox Series X i pad Xbox One funzionano con tutti i giochi". NOTIZIA di Luca Forte — 04/08/2020 Att ...LE RICERCHE. Nel 2017, quando decide di cominciare a cercare, scopre che la polizia abbandonò l'inchiesta dopo sei mesi. Avevo 12 o 13 anni quando una delle mie cugine ebbe un bambino. Emilie è cresci ...