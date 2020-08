«Servono squadroni della morte e forni crematori», la “soluzione” di Felluga contro i migranti in quarantena (Di martedì 4 agosto 2020) «Servono squadroni della morte e forni crematori», questa sarebbe la “soluzione” del responsabile della Protezione Civile di Grado, Giuliano Felluga, per sedare la rivolta dei migranti in quarantena scoppiata all’interno dell’ex caserma Cavarzerani di Udine. Felluga ci tiene a far sapere: «Non preoccupatevi, stiamo organizzando gli squadroni della morte e nel giro di due giorni riportiamo la normalità… Quattro taniche di benzina e si accende il forno crematorio, così non rompono più». >> Leggi anche: Inchiesta sugli ospedali Covid in Campania: indagati ... Leggi su urbanpost

