Ronaldo si fa il regalo scudetto | si compra una Bugatti da 8 milioni di euro!

TORINO - Un regalo scudetto da 8 milioni . Ronaldo ha deciso di festeggiare in grande stile il secondo tricolore con la maglia della Juve e si è regalato una Bugatti Centodieci , una fuoriserie che è ...

TORINO - Un regalo scudetto da 8 milioni. Ronaldo ha deciso di festeggiare in grande stile il secondo tricolore con la maglia della Juve e si è regalato una Bugatti Centodieci, una fuoriserie che è un ...Una Bugatti Centodieci da 8 milioni di euro per festeggiare lo scudetto: Cristiano Ronaldo, le cui passioni per le supercar ed il lusso sono note a tutti, non smette di stupire. Con l’ultima arrivata ...