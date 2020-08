Roghi a L’Aquila, persone in strada nella notte: fiamme verso i centri abitati (Di martedì 4 agosto 2020) È stata un’altra notte di paura a L’Aquila dopo che gli incendi – scoppiati lo scorso 30 luglio nella zona della frazione di Pettino – hanno continuato ad allargarsi. Le persone sono scese in strada impaurite e molti cittadini si sono messi a disposizione per le operazione di contenimento. La preoccupazione è che le fiamme possano arrivare nelle zone di Madonna Fore e San Giuliano, molto frequentate dagli aquilani, già colpite dal rogo del 2007. Sarebbero circa 300 le persone che stanno operando nel fronte aquilano e su quello della frazione di Arischia, sulle cui colline è divampato il primo incendio, che deve comunque essere monitorato perché non del tutto domato. «Di due fronti, ne rimane sostanzialmente solo ... Leggi su open.online

SkyTG24 : Incendi, roghi verso centro abitato L'Aquila. Gente in strada - repubblica : Incendi L'Aquila, notte di paura: roghi verso centro abitato, gente in strada. Chiesto stato di emergenza [di ALBER… - Corriere : L’Aquila brucia ancora: roghi verso il centro abitato, gente in strada - SimoneCaramanno : #smm L'origine dei roghi, dopo le prime verifiche, sarebbe dolosa. Le operazioni di spegnimento vanno avanti dal 30… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Incendi L'Aquila, canadair ed elicotteri per spegnere i roghi vicini alla città: Un vasto incendio ha colpito i dintorni… -