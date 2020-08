Regolamento turno preliminare playoff Serie B: chi passa con il pareggio? (Di martedì 4 agosto 2020) Il Regolamento e come funziona il turno preliminare dei playoff di Serie B 2019/2020. Il campionato cadetto si appresta a vivere l’ultima fase che porterà solamente una squadra alla promozione dopo la lunga stagione interrotta dalla pandemia. Il turno preliminare vede protagonisti i seguenti match: Chievo-Empoli e Cittadella-Frosinone con due risultati su tre a disposizione per la squadra in casa, dunque Chievo e Cittadella. Cosa succede dunque in caso di parità nei tempi regolamentari? Ci sarebbero i supplementari, ma niente rigori sullo sfondo. Se al termine dei 120 minuti il punteggio è di parità infatti passerebbero il turno i padroni di casa. Gli ospiti per avanzare sono dunque costretti a vincere in trasferta. Leggi su sportface

