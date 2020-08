Prima l’incidente in autostrada, poi mamma e figlio di 4 anni scomparsi nel nulla. Ricerche in corso ma è mistero (Di martedì 4 agosto 2020) L’incidente, poi il giallo. La Polizia di Stato sta cercando da ieri pomeriggio Viviana Parisi, 43 anni, e il figlio Joele di 4 anni, scomparsi dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza di Caronia. Subito dopo il sinistro che ha coinvolto la sua vettura, la donna si sarebbe allontanata insieme al figlioletto nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce. Tra le ipotesi, quella che la donna abbia perso l’orientamento. Ad avvertire le forze dell’ordine il marito, che non ha visto rincasare la donna e il bambino a Venetico (Messina) dove risiedono. Le Ricerche sono tuttora in corso, la Polizia Stradale ha lanciato un appello a tutti coloro i quali ... Leggi su caffeinamagazine

