Pellegrini: “E’ un onore indossare la maglia della Roma. Fonseca è un allenatore ambizioso” (Di martedì 4 agosto 2020) Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club giallorosso: “Giudizio al nostro campionato? In generale la prima parola che mi viene in mente è ripartenza. Quest’anno ho visto qualcosa di diverso in tutto l’ambiente. Abbiamo cambiato un allenatore, ci siamo conosciuti con i nuovi arrivati e il campionato che ne è venuto fuori non è stato né ottimo, né pessimo. Se pensiamo a quello che avevamo fatto vedere nella prima parte della stagione forse avremmo potuto piazzarci qualche posizione più in alto, ma secondo me abbiamo dimostrato delle buone cose”. Pellegrini ha parlato di Fonseca: “Personalmente quello che apprezzo di ... Leggi su alfredopedulla

PeregoDaniele : @heidialive Non consideravo le chiusure da Covid. Avevamo faticato anche noi a volte, pur non avendo incontrato mol… - FerrariTommi : @augustociardi75 secondo me fa giocare Pellegrini e Zaniolo nel st x il resto ci siamo ... - simone_1976 : @OfficialASRoma @ChrisSmalling @DZappacosta E questo è solo l’inizio. Dite addio sicuramente a Zaniolo, Pellegrini… - kravotz : @Juveebastaaa Lo hanno pagato come pellegrini, meno di Romero, l'affare è comunque fatto. - stediclemente : Domanda secca: Puntereste su Luca #Pellegrini? SI O NO? IO SI! È un terzino molto giovane e promettente, ottima ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Pellegrini “E’ Bione Agnosine Odolo Preseglie - In cammino insieme Valle Sabbia News