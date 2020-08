Palermo, operaio forestale salva 4 bambini da un incendio in casa (Di martedì 4 agosto 2020) A Palermo, Nunzio Mogavero, operaio forestale di 49 anni salva 4 bambini dalle fiamme di un potente incendio provocato da un cortocircuito. Un intervento di quelli coraggiosi, senza troppi pensieri di mezzo. Ma soltanto l’azione a fare da protagonista. Nunzio Mogavero, operaio forestale di 49 anni, ha portato in salvo 4 bambini intrappolati nelle fiamme di un potente incendio. I piccoli, tre sorelline e un cuginetto, era da soli in casa. La madre delle tre bambini era uscita di casa per recarsi a fare una spesa quotidiana. L’uomo si è letteralmente arrampicato sul balcone di casa, un’abitazione di Isnello, piccolo comune ... Leggi su bloglive

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Palermo: operaio si arrampica sul balcone e salva 4 bambini da un incendio - leggoit : #Palermo: operaio si arrampica sul balcone e salva 4 bambini da un incendio -