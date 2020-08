Messina, madre e figlio di 4 anni spariti dopo incidente (Di martedì 4 agosto 2020) Sono in corso da ieri pomeriggio in provincia di Messina le ricerche della 43enne Viviana Parisi e di suo figlio di 4 anni, svaniti nel nulla dopo esser stati coinvolti in un incidente automobilistico sull'autostrada A20 Messina-Palermo.L'auto su cui stavano viaggiando la donna e suo figlio, stando a quanto ricostruito, è stata coinvolta in un sinistro all'altezza di Caronia. Parisi e il bimbo si sarebbero allontanati a piedi dopo il lieve impatto, avventurandosi nelle campagne circostanti.A lanciare l'allarme è stato il marito della donna e padre del bimbo, quando non ha visto i due rientrare nella loro abitazione di Venetico. L'ipotesi attualmente al vaglio delle autorità è che la donna, in stato confusionale ... Leggi su blogo

