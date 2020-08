Lecce, Mancosu controcorrente: “Mi avete fatto vivere la retrocessione più bella della mia vita” (Di martedì 4 agosto 2020) "Il tutto si riduce al risultato? Al bianco o al nero? Al giorno o alla notte? All’inferno o alla gloria? No, per me no". Inizia così la riflessione social da applausi di Marco Mancosu. Il trequartista del Lecce ha voluto scrivere su Instagram alcune parole in riferimento all'annata vissuta, tra calcio ed extra campo, e conclusa poi con la retrocessione in Serie B per i giallorossi. Un messaggio importante che mostra i grandi valori del classe 1988.Mancosu: "Mi avete fatto vivere la retrocessione più bella della mia vita"caption id="attachment 1001619" align="alignnone" width="640" Lecce Mancosu (getty images)/caption"Il tutto si riduce al risultato? Al bianco o al ... Leggi su itasportpress

