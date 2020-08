Le Iene per Nadia: uno speciale in prima serata ricorda la Toffa a un anno dalla morte (Di martedì 4 agosto 2020) Nadia Toffa Era il 13 agosto 2019 quando il mondo dello spettacolo piangeva la morte di Nadia Toffa. Ad un anno distanza dal triste evento, la squadra de Le Iene – di cui la Toffa è stata prima inviata e poi conduttrice – la ricorderà e omaggerà con una puntata a lei dedicata. Le Iene per Nadia – questo il titolo dello speciale - sarà un’occasione per celebrare una professionista ma soprattutto una donna che con tenacia ha combattuto la lunga malattia che l’ha colpita. “Una puntata-omaggio in cui mostreremo tutte le cose belle che ha fatto con noi“ ha spiegato a Sorrisi Davide Parenti, ideatore della storica ... Leggi su davidemaggio

redazioneiene : Un anno fa, il 13 agosto, ci lasciava la nostra Nadia. Ad un anno di distanza i suoi compagni di viaggio la raccont… - FabrizioBarb : RT @Mauriziodef89: La storia di #Boldrin ci dimostra come anni di Le Iene abbiano modificato il modo di fare dis-informazione: taglia, deco… - carmpllo : @janavel7 Non aspettavate altro per criticare. Siete come le iene sulle carogne. È grave che abbia sbagliato per la… - ECorru : RT @Mauriziodef89: La storia di #Boldrin ci dimostra come anni di Le Iene abbiano modificato il modo di fare dis-informazione: taglia, deco… - avespartacus : RT @redazioneiene: Paura sul volo per Ibiza -