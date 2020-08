Juventus, rivoluzione Agnelli: via Paratici e Nedved, Buffon vicepresidente (Di martedì 4 agosto 2020) Juventus – La società bianconera potrebbe subire una profonda rivoluzione a partire dalla prossima stagione. Secondo quanto riportato da “Dagospia”, se non dovesse arrivare la Champions League, potrebbero salutare Pavel Nedved e Favio Paratici. Al posto dello svedese verrebbe promosso proprio Gigi Buffon. Con l’addio del d.s, che piace molto alla Roma, ritornerebbe anche Max Allegri sulla panchina bianconera. L’addio del tecnico toscano è stata principalmente una scelta dell’ex esterno della Lazio, parzialmente accettata da Agnelli. Juventus: Agnelli valuta l’addio di Paratici e Nedved Nedved potrebbe diventare il nuovo presidente della ... Leggi su juvedipendenza

