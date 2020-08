Jasmine Carrisi e il fidanzato Alessandro Greco: ecco cosa ne pensano Al Bano e Loredana Lecciso (Di martedì 4 agosto 2020) Jasmine Carrisi si trasferirà a Milano Ebbene sì, Jasmine Carrisi è cresciuta. La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso ormai è una bellissima 19enne lanciata nel mondo della musica. Qualche settimana fa, infatti, la sorella maggiore di Bido ha lanciato il suo primo singolo in assoluto dal titolo ‘Ego’. Si tratta di un brano stile rap che è stato scritto da lei stessa. Una canzone che sta riscuotendo un grandissimo successo sia sui social network che nelle varie piattaforme musicali. Dopo l’estate la ragazza lascerà la sua amata Puglia per trasferirsi a Milano da sola per studiare Comunicazione Pubblica e d’Impresa. Di conseguenza la giovane sarà costretta a vivere un rapporto a distanza con il ... Leggi su kontrokultura

