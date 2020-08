ISIS libera 1500 prigionieri dopo assalto della prigione di Jalalabad (Di martedì 4 agosto 2020) Le forze afghane hanno ripreso una prigione nell’est del Paese lunedì pomeriggio. Intervento che dopo un’ora di sparatorie sgomino i militanti dello Stato Islamico. Un attacco che ha ucciso 29 persone e ha ferito 60. Si ritiene che la prigione contenga centinaia di membri dell’ISIS. L’attacco ha evidenziato le sfide che ci attendono in Afghanistan, … Leggi su periodicodaily

