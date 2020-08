Inter-Getafe, Conte: “L’Europa League è un nostro obiettivo, ecco come affronteremo il match” (Di martedì 4 agosto 2020) L'Inter pronta alla sfida di Europa League contro il Getafe, match valido per gli ottavi di finale della competizione.I nerazzurri affronteranno gli spagnoli nella serata di mercoledì 5 agosto alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, ecco le parole in conferenza stampa del tecnico Interista in conferenza stampa."È una competizione importante per noi tutti, soprattutto per l'Inter. Parliamo per il noi e non per l'io. Dovremo essere bravi a cercare di dare il massimo senza avere rimpianti. Non sappiamo dove ci porterà il nostro massimo, ma l'importante sarà non avere rimpianti. La pressione giusta, quella che avevamo anche nel finale di campionato per mantenere una posizione importante nonostante lo Scudetto lo abbia vinto qualcun altro. ... Leggi su mediagol

