Inter, Conte tiene alta la concentrazione: “sentiamo la pressione giusta, contro il Getafe per far bene” (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo il tremendo sfogo dei giorni scorsi, Antonio Conte sposta la sua attenzione sulla sfida di Europa League fra Inter e Getafe, come se niente fosse. La professionalità del tecnico nerazzurro e la voglia di vincere bastano per sviare le polemiche. Testa al Getafe dunque, squadra ostica da affrontare in una gara secca di un torneo nel quale l’Inter può dire certamente la sua. In conferenza stampa Conte ha dichiarato: “sentiamo la pressione giusta, quella che avevamo anche per finire nel migliore dei modi il campionato, nonostante l’abbia vinto qualcun altro. Le ultime tre partite con Genoa, Napoli e Atalanta hanno dimostrato che questa squadra sta facendo tanti miglioramenti. E quindi sono molto ... Leggi su sportfair

