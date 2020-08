Gordon Murray presenta la supercar T.50 spinta da un V12 (Di martedì 4 agosto 2020) Gordon Murray Automotive ha presentato per la prima volta la sua supercar T.50, mostrando il design esterno ed interno finito e confermando le sue innovative specifiche tecniche. La T.50 è stata progettata per essere la supercar più pura, leggera e incentrata sul guidatore di sempre. L’esterno e l’interno completi hanno rivelato la purezza del design e la meticolosa attenzione ai dettagli. Il V12 da 3,9 litri è il motore per auto da strada ad aspirazione naturale più leggero, con il più alto rendimento e la maggior potenza del mondo. Il peso totale del veicolo di 986 kg è più leggero della tipica supercar di quasi un terzo. L’aerodinamica più avanzata ed efficace mai vista su un’auto da strada, resa ... Leggi su ildenaro

marcopascali : Appena arrivato qualcosa di nuovo. O meravigliosamente antico, come vi pare #T50 #Gordonmurray #veloce GMA T.50 | I… - MatteoDiLallo : RT @automobilismoIT: Gordon Murray T.50: ha lei il miglior V12 aspirato di sempre? - zazoomblog : Gordon Murray - Svelata la supercar T.50 - #Gordon #Murray #Svelata #supercar - dinoadduci : Gordon Murray - Svelata la supercar T.50 - automobilismoIT : Gordon Murray T.50: ha lei il miglior V12 aspirato di sempre? -