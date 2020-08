“Giorgia Meloni? E’ troppo aggressiva, sta perdendo i capelli” (Di martedì 4 agosto 2020) L’ex sindaco di Rho Paola Pessina si è accanita sui social contro la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni con insulti sessisti inerenti l’aspetto fisico. Proprio in questi giorni si sta discutendo alla Camera sulla proposta di legge del deputato del PD Alessandro Zan, contro l’omotransfobia e la misoginia. La proposta del Dem prevede … L'articolo “Giorgia Meloni? E’ troppo aggressiva, sta perdendo i capelli” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

sarahross71 : RT @Libero_official: '#Salvini a processo? Finirò nel mirino anch'io: mi indagheranno per troppi consensi'. Giorgia #Meloni a #Libero: 'Che… - 00MrFrost00 : RT @pirata_21: #StragediBologna, Giorgia #Meloni chiede i nomi dei colpevoli. Sta facendo le liste per le elezioni regionali. - Massimo01867495 : RT @ritadallachiesa: La cattiveria, in politica, è senza limiti. Attaccare @GiorgiaMeloni sull’aspetto fisico significa toccare il punto pi… - sarahross71 : RT @Libero_official: L'ex sindaco di sinistra di Rho, Paola Pessina, insulta Giorgia #Meloni: 'Troppo testosterone, sei quasi calva oltre c… - Antonel23399615 : RT @Rinaldi_euro: Quando si arriva a denigrare fino a questo punto è come ammettere di aver già perso! Forza ?@GiorgiaMeloni? ???????????? 'Guard… -

Ultime Notizie dalla rete : “Giorgia Meloni Salvini: «Domani non vado da Conte» Sì di Meloni: «L'invito è arrivato» Corriere della Sera