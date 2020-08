George Floyd, Daily Mail pubblica nuovo video prima della morte: “Ti prego non spararmi”. Poi l’escalation di tensione (Di martedì 4 agosto 2020) Il tabloid britannico Daily Mail ha pubblicato in esclusiva per la prima volta le drammatiche immagini delle bodycam di due dei tre agenti accusati dell’uccisione dell’afroamericano George Floyd a Minneapolis, morto soffocato dopo che un poliziotto ha tenuto il ginocchio sul suo collo per quasi nove minuti. Il video comincia con l’agente Thomas Lane che bussa sulla portiera dell’auto di Floyd con una torcia e, quando il conducente la apre, gli punta la pistola alla testa. “Signor ufficiale, per favore non mi spari”, implora Floyd aggiungendo che ha appena perso la madre. L’uomo singhiozza mentre gli agenti lo spingono fuori della vettura e lo ammanettano. Floyd ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : 'Non spararmi, agente, per favore”, nuovo video del fermo di George Floyd - fanpage : Il video esclusivo del fermo di George Floyd prima dell’uccisione: “Amico, ti prego, non spararmi” - dchinellato : Questo messaggio di Doc Rivers è potente quanto i giocatori inginocchiati durante l’inno nazionale. “Sono rimasto… - agenzia_nova : #Usa Un tribunale del Minnesota sta indagando su come il 'Daily Mail' abbia ottenuto in esclusiva un filmato della… - marco_bragazzi : RT @SkyTG24: 'Non spararmi, agente, per favore”, nuovo video del fermo di George Floyd -