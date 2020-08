Esplosione a Beirut, le immagini sul web (e la tv sonnecchia) (Di martedì 4 agosto 2020) Due enormi esplosioni ha devastato la zona del porto di Beirut nel pomeriggio di martedì 4 agosto 2020 alle 17 ora italiana. Ancora poche le notizie sulla dinamica e sulle conseguenze dello scoppio, ancor meno le ipotesi sulle cause: al momento nella capitale del Libano si stanno portando i soccorsi nella zona del porto, coinvolta dall'evento.A far circolare la notizia ancor più velocemente del solito, nonostante si viva in una società e in una informazione sempre connessa, le immagini postate da residenti e turisti, incuriositi prima dalle immagini di un violento incendio nella zona portuale e ritrovatisi a immortalare una Esplosione davvero devastante, come dimostrano le immagini diffuse dal Daily Mail. Le primissime informazioni parlano di un'Esplosione in ... Leggi su blogo

ilpost : Per il momento non si conoscono ancora le cause dell'esplosione, ma circolano decine di video molto impressionanti:… - ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - ilpost : Abbas Ibrahim, direttore del dipartimento per la Sicurezza del ministero dell’Interno, ha parlato di un deposito di… - GiuseppeMatarr4 : RT @Avvenire_Nei: Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un incidente in un magazzino. L'onda della potente deflagrazione ha inve… - Tita_Ho : Raga, io sconvolta dalle scene dei vari video riguardo all'esplosione nel porto di Beirut. L'effetto dello scoppio… -