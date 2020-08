Elisa, Jovanotti, Mengoni. L'omaggio ai capolavori della canzone d'autore - (Di martedì 4 agosto 2020) Paolo Giordano Per celebrare i 45 anni delle radio private rinascono i brani di Battiato, Dalla, Battisti Ramazzotti che canta Una donna per amico di Lucio Battisti. Biagio Antonacci alle prese con Centro di gravità permanente di Battiato. E così via. Tutto è nato durante il lockdown. C'erano da festeggiare i 45 anni delle radio private e i vertici delle più grandi emittenti (da Rtl 102.5 a Radio 105 a Radio2 e Deejay fino alle emittenti regionali) si sono inventati il format «I love my radio» selezionando i 45 brani che aiutano a ripercorrere questa decisiva fase della radio italiana. Un brano per anno, da Sabato pomeriggio di Baglioni del 1975 passando per Albachiara di Vasco del 1979 fino a Soldi di Mahmood del 2019. I pezzi sono stati votati online e in autunno ci sarà un concerto evento trasmesso in parte ... Leggi su ilgiornale

elisa_ruberto : RT @opificioprugna: Grazie a Jovanotti che canta Caruso finalmente i Pooh hanno trovato una risposta al quesito 'Chi fermerà la musica?' #… - Cirimbriscola_ : Mia personalissima classifica cover #ilovemyradio: 1. Jovanotti+Orchestra Buonvino, Caruso (Dalla) 2. Biagio Antona… - Sadachbia18 : RT @kalibiro: Questa estate ho già sentito: La Nannini cantare De Gregori Antonacci = = Battiato Ramazzotti = = Battisti Elisa = = Carboni… - Barbarasbadata : RT @kalibiro: Questa estate ho già sentito: La Nannini cantare De Gregori Antonacci = = Battiato Ramazzotti = = Battisti Elisa = = Carboni… - kalibiro : Questa estate ho già sentito: La Nannini cantare De Gregori Antonacci = = Battiato Ramazzotti = = Battisti Elisa =… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Jovanotti Elisa, Jovanotti, Mengoni. L'omaggio ai capolavori della canzone d'autore ilGiornale.it Elisa, Jovanotti, Mengoni. L'omaggio ai capolavori della canzone d'autore

Ramazzotti che canta Una donna per amico di Lucio Battisti. Biagio Antonacci alle prese con Centro di gravità permanente di Battiato. E così via. Tutto è nato durante il lockdown. C'erano da festeggia ...

Dopo il successo di Sanremo,Tiziano Ferro e Massimo Ranieri di nuovo insieme

Tiziano Ferro e Massimo Ranieri prenderanno parte al progetto I Love My Radio cantando nuovamente Perdere l'amore dopo lo straordinario successo del Festival di Sanremo 2020. Il brano sarà affiancato ...

Ramazzotti che canta Una donna per amico di Lucio Battisti. Biagio Antonacci alle prese con Centro di gravità permanente di Battiato. E così via. Tutto è nato durante il lockdown. C'erano da festeggia ...Tiziano Ferro e Massimo Ranieri prenderanno parte al progetto I Love My Radio cantando nuovamente Perdere l'amore dopo lo straordinario successo del Festival di Sanremo 2020. Il brano sarà affiancato ...