Dejan Kulusevski: “Sono focalizzato per vincere il decimo scudetto di fila della Juventus” (Di martedì 4 agosto 2020) “Sono già focalizzato per vincere il decimo scudetto consecutivo della Juventus: sara’ una bella sfida con Inter e Atalanta. Il sogno? Voglio conquistare la Champions”. Parla così Dejan Kulusevski, più carico che mai di iniziare la sua nuova avventura coi bianconeri dopo la grande stagione col Parma. “Ero convinto di poter fare bene a Parma – spiega lo svedese in un’intervista a ‘Tuttosport’ – ma non mi sarei mai aspettato tutte queste cose. Sono molto soddisfatto e ringrazierò sempre il Parma, D’Aversa e i compagni. Ora vado alla Juventus per aiutare la squadra. Sono consapevole che dovrò lavorare molto e avere anche un po’ di pazienza: all’inizio dovro’ ... Leggi su sportface

OptaPaolo : 10 - Dejan #Kulusevski è il primo straniero ad andare in doppia cifra di reti in una singola stagione di Serie A pr… - CalcioPillole : #Juventus, parla Dejan #Kulusevski: 'Voglio vincere la #ChampionsLeague. Il paragone con Nedved mi lusinga, era da… - sportface2016 : Parole ambiziose di Dejan #Kulusevski - #Juventus - Sabry17412132 : RT @dnaJuve27: Forza Dejan ?? e spero che il mister ti lasci libero di correre nelle verdi praterie ?? - chrisgaudioso : RT @1913parmacalcio: Dejan #Kulusevski: 'Il Parma è davvero una grande famiglia, sarà sempre dentro di me' Leggi le sue parole ???? #NextchA… -