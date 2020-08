Dalla Francia: "CR7 sognava il trasferimento al PSG" (Di martedì 4 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 04 AGO - Cristiano Ronaldo stava seriamente pensando di cambiare aria, lasciando la Juventus per trasferirsi al Paris Saint-Germain, prima che il Coronavirus sconvolgesse il mondo, anche ... Leggi su corrieredellosport

Fontana3Lorenzo : Grazie a monsignor Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia-Sanremo, testimone diretto di ciò che accade al confine,… - repubblica : Dalla Francia: 'Ronaldo stufo della Juve'. Futuro al Psg? - allo757 : RT @58Lucien: Clamoroso dalla Francia: 'Ronaldo stufo della Juve'. Futuro al Psg? Secondo France Football il campione portoghese non avrebb… - Ansa_Piemonte : Dalla Francia: 'CR7 sognava il trasferimento al PSG'. Secondo France Football portoghese era vicino a cambio di mag… - mnemocs : RT @58Lucien: Clamoroso dalla Francia: 'Ronaldo stufo della Juve'. Futuro al Psg? Secondo France Football il campione portoghese non avrebb… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Francia

Il presidente nazionale dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti Barbuto, "Le risorse di grande valore della Sicilia, dalla Stamperia Braille al Polo Tattile Multimediale, dall'Helen Keller agli Istit ...Conviveremo con il coronavirus per generazioni, secondo il virologo Giorgio Palù. «Il sospetto che il Sars-Cov-2 non sia naturale non è un'eresia. Contiene innesti che possono arrivare dagli animali, ...