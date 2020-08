Da Piazza Tahrir a TikTok: così le donne egiziane sfidano la repressione di al-Sisi e rilanciano il #Metoo (Di martedì 4 agosto 2020) I social erano stati uno dei motori della Primavera Araba, dimostrando la grande capacità dei giovani di mobilitarsi e organizzarsi. L’arena politica si era spostata dal reale al virtuale: l’avevano capito bene anche le donne in Egitto, scese in Piazza Tahrir per chiedere la caduta del regime di Mubarak. In quei giorni migliaia furono torturate, rapite, violentate dalle autorità. Ora i social sono tornati a veicolarre il loro grido di dolore contro le violenze del governo del presidente Fattah al – Sisi. «Video contro la morale pubblica» Il 27 luglio le autorità egiziane hanno emesso la prima sentenza contro cinque influencer di Tik Tok. Le ragazze sono state condannate a cinque anni di reclusione per aver condiviso video ritenuti ... Leggi su open.online

